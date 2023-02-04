«Поки живий, але перспективи так собі»: рашист, який нібито демонстрував череп захисника «Азовсталі», отримав важке поранення в голову

У Кадіївці (колишня назва Стаханов) прострелили голову бойовику Ігорю Мангушеву, який раніше виступав перед товаришами по службі з черепом, як він стверджував, убитого українського бійця з Маріуполя.

Про це пише журналіст Денис Казанський, зазначаючи, що садисту його виступ із чужим черепом завдав нещастя.

«Мангушеву прострелили його власний череп. Поки живий, але з таким пораненням перспективи так собі. Сталося це, зрозуміло, не на фронті, а в тилу, у Стаханові. Подробиці поки що суперечливі, але кажуть є привід разок крикнути „Ахмат-сила“!» — повідомив він і виклав на своїй сторінці в соцмережах фотографії Мангушева на лікарняному ліжку з закривавленою головою.

Він також дав лінк на відео з виступом бойовика, який журналіст викладав у мережу минулого літа. Тоді найманець із позивним Берег виступав перед товаришами по службі, заявляючи, що росія воює з самою ідеєю існування України, і всі носії цієї ідеї мають бути знищені.

Російські ресурси пишуть, що Берег, який воював у лавах 4 омсбр 2 АК вс рф як комвзвода протидії БПЛА, був доставлений в нейрохірургію зі сліпим вогнепальним пораненням у голову. Ходять чутки, що він був поранений у тилу з короткоствольної зброї, ймовірно, пістолета 9-мм. Стан пораненого «стабільно тяжкий з негативною тенденцією».

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що торік восени українські бійці ліквідували заступника начальника штабу пригожинської ПВК «Вагнер».

Фото зі сторінки Дениса Казанського

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