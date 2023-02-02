Як вимикатимуть світло в регіонах України: оновлені графіки на 2 лютого

Сьогодні, 2 лютого, в Києві та області, а також в Дніпропетровській області будуть діяти графіки стабілізаційних відключень електрики. А в Одесі та регіоні — екстрені вимкнення. Про це повідомили в ДТЕК і обленерго.

Так, в «Укренерго» надали нові обмеження споживання електроенергії на 2 лютого. А саме:

Київ (вдень 1057 МВт/вночі 684 МВт);

Київська область (вдень 755 МВт/вночі 629 МВт);

Дніпропетровська область (вдень 1280 МВт/вночі 1248 МВт).

«Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях», — розповіли в ДТЕК.

В компанії додали, що в Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення світла після ракетної атаки рф на Україну 26 січня.

«На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одеської області в регіоні продовжуються екстрені відключення світла», — йдеться у повідомленні.

Перевірити інформацію про поточні відключення можна за посиланням.

На Івано-Франківщині на 2 лютого диспетчером НЕК «Укренерго» доведені ліміти на кожну годину доби, згідно яких графік погодинних вимкнень в області виглядатиме наступним чином.

На Сумщині з 08.00 до 20.00 діятиме режим «- 4+2», що означає: 4 години світла немає, 2 години — є.

«З 18.00 будуть відключені споживачі 3 черги за ГПВ, та підключені споживачі 2 черги», — повідомляють в «Сумиобленерго».

Далі на Сумщині відключення будуть за таким графіком:

1 черга — 20.00−22.00; 02.00−04.00; 08.00−10.00; 12.00−16.00; 18.00−20.00.

2 черга — 22.00−24.00; 04.00−06.00; 08.00−12.00; 14.00−18.00; 20.00−22.00.

3 черга -18.00−20.00; 00.00−02.00; 06.00−08.00; 10.00−14.00; 16.00−20.00;

22.00−24.00.

Як повідомлялося, в Одеській області електрики завершили роботи на високовольтній лінії. Відновлення лінії забезпечить технічну можливість передавати електроенергію від високовольтної підстанції до Київського та Приморського районів Одеси.

Крім того, з середи, 1 лютого, у частині регіонів України запровадили нові графіки відключень світла. Найчастіше це оптимізація графіків, які діяли до цього.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укренерго» розповіли, хто координує удари росіян по українській енергосистемі.

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