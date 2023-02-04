Продовження скандалу: суд заарештував без права застави виховательку дитбудинку під Києвом, яка била своїх підопічних

Виховательку дитячого будинку у Фастівському районі Київщини, яка била дітей, суд відправив під варту без можливості внесення застави.

Як повідомляють в Київській обласній прокуратурі, жінці було повідомлено про підозру за фактом катування двох дітей (ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Слідством встановило, що жінка за домовленістю з одним із опікунів виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. У неї періодично виникали конфлікти з двома дітьми, яки «не дотримувалися встановлених нею правил проживання».

«Напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших дітей, вона побила лозиною 9-річну вихованку будинку по ногах. Таким чином вона спричинила дітям фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження», — йдеться у повідомлені прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що усіх19 дітей із дитячого будинку переводили до лікарні, де дівчаток обстежували на предмет наявності тілесних ушкоджень.

Фото Pixabay

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