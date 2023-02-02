Побила 9-річну вихованку різками, щоб залякати інших дітей

У справі про побиття 9-річної вихованки дитячого будинку на Київщині з'явилися нові подробиці. Як і передбачалося, постраждала дівчинка була не єдиною жертвою 51-річної виховательки. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

— Наразі встановлено ще одну дівчинку, яка постраждала від рук виховательки, — сказали в прокуратурі. — Їй 11 років. Підозрювана зараз каже, що дівчата мали проблеми з дисципліною. Точніше, діти не завжди охоче виконували встановлені вихователькою правила. Якось жінка покликала старшу дівчинку в одну з кімнат і почала бити її долонею. Завдала не менше 25 ударів по різних частинах тіла дитини. Щоб залякати інших вихованок, вихователька за компанію різками побила ще дев'ятирічну дівчинку.

Як повідомляє прокуратура, усі 19 дітей із дитячого будинку наразі переведені до лікарні, де дівчаток обстежують на предмет тілесних ушкоджень. Про виховательку відомо, що вона працювала у дитячому будинку за договором із опікуном однієї з дівчаток. Працівниці дитячого будинку оголошено про підозру. Суд прийматиме рішення про запобіжний захід для підозрюваної.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у Львові пастор однієї з молодіжних релігійних громад було засуджено за багаторазові зґвалтування малолітніх дівчаток, які були членами цієї громади. Пастор був звинувачений у 147 епізодах розбещення дівчаток.

Фото: pixabay

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