П'яний принц Гаррі підняв по тривозі охорону палацу

Принц Гаррі у своїх мемуарах «Запасний» визнає, що в його житті був період, коли він зловживав алкоголем і пробував різні наркотики. При цьому герцог Сассекський наголошує, що виною всьому було його виховання. Мовляв, батьки постійно сварилися, потім розлучилися. Згодом мати, принцеса Діана, загинула в автомобільній катастрофі. А батько ніколи, за словами Гаррі, не вмів виявляти турботу та увагу.

За всієї своєї відвертості молодший син короля Чарльза III став включати до книги один малоприємний епізод. Цю історію британській газеті The Sun розповів колишній солдат, який служив у охороні Сент-Джеймського палацу в Лондоні.

Він стверджує, що одного разу вночі 2012 року у резиденції двору принца Уельського пролунав сигнал тривоги. Хтось натиснув кнопку в будці вартового перед головним входом. Три гвардійці та двоє поліціянтів кинулися туди.

Будка вартового біля палацу

Вони знайшли у будці принца Гаррі. Онук королеви Єлизавети II був п'яний у стелю. Він упав на тривожну кнопку. Охоронці спробували підняти принца, але він почав вириватися. При цьому спочатку бурмотів щось невиразне. Потім почав ображати гвардійців та поліціянтів. Кричав, що йому не потрібна допомога, вимагав, щоб йому дали спокій.

Насилу п'ять чоловіків доставили Гаррі до його кімнати та поклали спати. Після цього всіх, хто брав участь в інциденті, зібрали у приміщенні для охорони. З ними провів розмову начальник служби безпеки палацу. Він наказав тримати подію у найсуворішому секреті.

Принц Гаррі "весело" провів відпустку у 2012 році

Газета The Sun пише, що принцу Гаррі було тоді 27 років. І він якраз проходив службу в Афганістані. Очевидно, інцидент стався під час його відпустки. Є перевірені свідчення того, що Гаррі, прилетівши до Лондона на кілька тижнів, щовечора накачував себе спиртним у модних клубах та ресторанах.

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