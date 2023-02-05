Смертельна ДТП під Одесою: загинула людина

Увечері 4 лютого в районі села Саф'яни Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік похилого віку.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

Аварія сталася близько шостої години вечора.

Поліція встановила, що водій мікроавтобуса Hyundai, рухаючись автошляхом Одеса-Рені, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину не пішохідним переходом.

Від отриманих травм 60-річний чоловік помер. Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Раніше «ФАКТИ» писали про аварію на трасі Київ — Полтава. Там маршрутка влетіла у фуру, загинуло двоє людей, 8 отримали поранення.

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