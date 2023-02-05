39.51 / 40.34 42.56 / 43.65
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП під Одесою: загинула людина

10:34 5 лютого 2023
ДТП

Увечері 4 лютого в районі села Саф'яни Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік похилого віку.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

Аварія сталася близько шостої години вечора.

Поліція встановила, що водій мікроавтобуса Hyundai, рухаючись автошляхом Одеса-Рені, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину не пішохідним переходом.

Від отриманих травм 60-річний чоловік помер. Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Раніше «ФАКТИ» писали про аварію на трасі Київ — Полтава. Там маршрутка влетіла у фуру, загинуло двоє людей, 8 отримали поранення.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жерар Піке та Клара Чіа Марті

Дражнять Шакіру? Піке та його нова пасія виклали в мережу «голе» фото з ліжка

Ані Лорак

«Боягузтво й егоїзм»: рашисти пригрозили мовчунці Лорак, якщо вона не висловить підтримку путіну та російським окупантам

Гривні

Деяким українцям виплатять по 2200 гривень: хто може претендувати на кошти

Салем з семирічною донькою

«Буде моєю дочкою»: відомий телеведучий має намір вдочерити дівчинку, яку врятував з-під обстрілів на фронті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту