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Події

Повалив на диван та задушив: у Харкові чоловік вбив рідного брата

10:06 5 лютого 2023
чоловіки

Співробітники прокуратури Харкова повідомили про підозру 32-річному чоловіку за фактом умисного вбивства.

За даними слідства, вбивство сталося 31 січня цього року у Харкові. Підозрюваний перебував у квартирі разом зі своїм братом. Між ними виник конфлікт.

Між чоловіками часто виникали словесні суперечки через побутові непорозуміння. На цей раз підозрюваний повалив свого брата на диван й задушив його.

Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі він перебуває під вартою.

Також повідомлялося про жорстоке вбивство під Одесою, де чоловік задушив та спалив свою дружину.

Раніше на Сумщині винесли вирок чоловіку, який молотком та кухонною сокирою позбавив життя свою співмешканку.

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