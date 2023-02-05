На Київщині продовжили дію комендантської години: що відомо

На території Київської області, де енергетики змогли покращити ситуацію з подачею світла в оселі, продовжили комендантську годину до 12 лютого 2023 року. Вона діятиме щодня з 23:00 до 5:00.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Перебувати вночі на вулиці можна лише за наявності спеціальної перепустки.

«Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження згідно з розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 5 до 12 лютого 2023 року», — розповіли в пресслужбі.

У Київській ОВА вкотре нагадали, що під час комендантської години забороняється:

перебування на вулиці та в інших громадських місцях;

переміщення транспортом або пішки.

«Виняток — задіяність громадянина у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу», — резюмували в КОВА.

Нагадаємо, у столиці з 1 лютого почали діяти нові перепустки на автомобілі для пересування в місті під час комендантської години. Старі документи можна замінити до 15 лютого.

Фото Поліції Київщини

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