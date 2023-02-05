«Залишаємось в графіках»: в YASNO розповіли, коли можливі відключення світла 5 лютого

Попри похолодання, Київ залишається в межах планових графіків відключення електроенергії.

Також зросли обсяги генерації на теплових електростанціях. У неділю, 5 лютого, у Києві та Дніпрі може бути відключення електричної енергії з 16:00 до 20:00. Решту часу енергетики сподіваються обійтися без відключень.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко. Він зазначив, що попри похолодання, Київ залишається в рамках планових графіків.

Коваленко повідомив, що додатково збільшились обсяги генерації на теплових електростанціях.

«Укренерго» надало обмеження лише з 16:00 до 20:00 у таких обсягах: Київ — 1233 МВт на день, Дніпро — на рівні 1494 МВт на день. Решту часу, сподіваємось, будемо без відключень", — повідомив Коваленко.

Інформацію підтвердили у ДПЕК.

Як відомо, з жовтня місяця українська енергетика зазнала десятки російських ракетних ударів та атак дронами-камікадзе. Через пошкодження та руйнування критичної інфраструктури в Україні довелося запроваджувати графіки відключень світла. Найскладніша ситуація найчастіше спостерігається в Одеській, Київській та Дніпропетровській областях, а також у Києві. Значні проблеми існують і в інших регіонах.

На даний момент без електропостачання знаходиться Одеса та частина області. Вранці 4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок аварії частина району та обласного центру залишилися без електропостачання. В «Укренерго» повідомили, що енергетики намагатимуться перезапустити мережі Одеси через райони, які не постраждали внаслідок аварії. У компанії також розповіли, що обладнання підстанції, на якій сталася аварія, відновлювали після російських атак, але його фізичний ресурс добіг кінця: воно зламалося, і це спровокувало пожежу.

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