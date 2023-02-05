Дуже вдалий тиждень для Скорпіонів та просто ідеальний час для Раків: жіночий гороскоп на тиждень з 6 по 12 лютого

Лютий буде дуже вдалим місяцем для деяких знаків зодіаку. А жіночий гороскоп з 6 по 12 лютого допоможе представницям прекрасної статі спланувати кожен день так, щоб отримати від нього максимальну користь.

Це цілком позитивний період, вважає ведична астрологиня Ольга Сидорова, попереджаючи при цьому, що у п'ятницю слід бути надзвичайно уважним, оскільки з'єднання Меркурія та Плутона внесе плутанину у справи.

Овен

Зірки допоможуть вирішити поточні проблеми, у тому числі й ті, які представницям знака здаються надто складними та непідйомними. Щоб з усім упоратися, будьте уважними та вірте у свої сили. Не давайте нікому обіцянок. Зосередьтеся на собі та своїх інтересах. Є ризик зайвих витрат, які зроблять дірку у сімейному бюджеті.

Телець

Представниці знаку можуть присвятити пошукам поточний тиждень. Саме час влаштовуватись на нову роботу, відкривати нові таланти та розвивати навички. Інші сприятливі справи для Тельців: зміна обстановки; покупки; медитація, духовні практики.

Вихідні принесуть Тельцям багато можливостей. Меркурій перейде до сузір'я Водолія. Це сприятливий знак, енергію якого можна використовувати для змін.

Близнюки

Жінкам слід подбати про себе та свої бажання. Саме час зайнятися тим, що хочеться. А це будуть походи у салон краси, вечори з книжкою в руках чи подорожі в іншу країну — вирішувати тільки вам. Але не забувайте про свої цілі. Якщо потрібна підтримка, обов'язково попросіть про неї свого партнера чи сім'ю.

Рак

Радуйтеся, зірки вам благоволять. Настає ідеальний тиждень для вирішення проблем, які заважають вам жити краще. Позбавляйтеся всього зайвого. Пам'ятайте, що добрий день починається з доброго ранку. Зробити його таким допоможуть: склянка води натще; смачний та ситний сніданок; мінімум година для себе коханої.

Вранці доглядайте своє обличчя і тіло, користуйтеся доглядовою косметикою і робіть зарядку. Приплив сил та гарний настрій на весь день забезпечені.

Лев

Уважність та обережність на тижні з 6 по 12 лютого допоможуть уникнути неприємностей. Пам'ятайте, що Левицям легше за інших завести ворогів. Вони завжди у центрі уваги, не бояться проявляти себе та самовиражатися. Але все ж таки зараз вам це ні до чого. Намагайтеся більше часу приділяти психологічному стану. Уникайте стресів та конфліктів, особливо через дрібниці.

Діва

Представницям знака варто згадати про свою суперздатність сфокусуватися на одній справі та працювати «до перемоги». Це вміння знадобиться дуже доречно. Жіночий гороскоп говорить, що саме наполеглива праця допоможе Дівам досягти успіху в намічених справах. Вони одні з небагатьох знаків зодіаку, які відрізняються раціональним підходом до вирішення завдань. Але цього тижня не нехтуйте інтуїцією. Вона допоможе зробити правильний вибір.

Терези

Настрій та спокій жінок-Терезів залежить від їхніх дій на тижні з 6 по 12 лютого 2023 року. Щоб майбутнє не дало неприємних сюрпризів, утримайтеся від таких дій: зайві витрати; великі покупки; сварки з близькими.

Причому з'ясування стосунків та шопінг не під забороною. Просто слід враховувати особливості цього періоду. У магазини краще ходити у вихідні та суворо зі списком покупок. Замість з'ясування стосунків поділіться зі своїми близькими почуттями. Утримайтеся від оцінок їхніх дій — і тоді вони точно вас зрозуміють та підтримають.

Скорпіон

Жіночий гороскоп обіцяє, що наступний тиждень буде як ніколи вдалим. Перед вами відчиняться будь-які двері, тільки постукайте. Але не губіть голову. Не йдіть далеко від «рідних берегів». Не намагайтеся раптово змінити своє життя, звільнитися з роботи або розірвати стосунки. Тримайтеся за те, що у вас є, але впускайте в нудну повсякденність щось нове.

Представницям цього знаку доведеться несолодко. Аспекти планет негативно вплинуть на їхній емоційний стан. Тому у жінок-Стрільців можуть виникнути безпідставні страхи. Гоніть негативні думки трохи далі, жодної користі від них не буде. Об'єктивно вам нічого не загрожує. Повернути душевний спокій допоможуть духовні практики, заняття творчістю та нові хобі.

Козоріг

Життя прекрасне. Ви зрозумієте це, як тільки відпустите минуле. Не тримайтеся за нього всіма силами. У цьому немає жодного сенсу. Живучи у минулому, ви втрачаєте можливості, які допоможуть вам реалізуватися, зміцнити авторитет та покращити фінансове становище. Ухвалюючи рішення, слухайте інтуїцію.

Водолій

Діяльні представниці знаку зможуть зробити ривок у кар'єрі. Зірки зарядять вас додатковою мотивацією та нададуть шанси для реалізації ваших талантів та вмінь. Але будьте уважні. Допущена помилка може поставити хрест на ваших успіхах. Жінки-Водолії, які довгий час не можуть вирішити якісь проблеми, знайдуть нестандартний вихід з ситуації.

Риби

Загалом тиждень виявиться нейтральним. У Риб будуть свої проблеми та перемоги. Жіночий гороскоп попереджає, що нічого важливого не варто запланувати на п'ятницю. Це найнебезпечніший день тижня для Риб. Багато речей здаватимуться не такими, якими вони є насправді. Спотворення реальності призведе до прийняття невигідного рішення.

Нагадаємо, на думку астрологів, лютий — це час змін та великого кохання.

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