Жінки-чиновниці можуть виїжджати за кордон: названо умову

Нещодавно були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Проте жінки-посадовці, що мають неповнолітніх дітей, можуть безперешкодно відвідувати їх за кордоном.

Про це пише урядовий ресурс в Telegram.

Умови перетину кордону для жінок-чиновниць, які мають дітей до 18 років:

свідоцтво про народження чи завірена його копія, чи інший документ, який засвідчує, що жінка має неповнолітню дитину;

відмітки в базі ДПСУ про перетин українського кордону дитиною чи дітьми (у разі відсутності відомості про перетин кордону, потрібно мати довідку про перебування дитини чи дітей на консульському обліку в іншій країні).

Також перетинати кордон жінка-посадовець може безпосередньо з дитиною чи дітьми.

Жодних інших документів для виїзду жінки-посадовця до дитини за кордон не потрібно.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Виїхати можна лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження. До того ж заборона на виїзд за кордон стосується й чиновників, які непридатні до військової служби. При цьому у постанові вказано ряд причин, який дозволяє чиновникам залишити територію України.

Фото varosh.com.ua/

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