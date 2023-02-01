За путіна вже не хочуть вмирати: Кремль визнав серйозні проблеми з мобілізацією

росія визнала, що з осені минулого року незаконно призвала кілька тисяч чоловіків до армії для участі у війні проти України.

«Понад 9000 громадян, які були незаконно мобілізовані, повернуті додому — в тому числі ті, хто не повинен був бути призваний за станом здоров'я», — заявив генеральний прокурор рф Ігор Краснов на зустрічі з главою Кремля володимиром путіним.

Критичні спостерігачі припускають, що під час мобілізації за наказом путіна значно більше людей було призвано незаконно — і, можливо, вони вже ніколи не повернуться. Зокрема повідомлялося про хаос у багатьох місцях в районних військкоматах. Загалом по всій країні вони набрали на фронт 300 000 чоловіків. У ретроспективі генеральний прокурор Краснов також засвідчив, що військові структури його країни мають «масу серйозних проблем».

Одне з відеозвернень до путіна від дружин і матерів «мобіків» також стало вірусним у соціальних мережах. У ньому жінки з далекосхідного регіону Примор'я скаржаться, серед іншого, на те, що їхнім чоловікам не вистачає обладнання та ліків. Крім того, відсутні засоби гігієни, тому воші та короста процвітають.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» психолога Валентина Кіма: «В росії викликати протест похоронками дуже складно, бо загибель там сприймається як позитивний знак».

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