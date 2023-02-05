Міністр оборони Олексій Резніков, на цькування якого відреагував відомий журналіст Павло Казарін, залишається в команді президента, а його подальші дії залежатимуть від рішення Володимира Зеленського.

Про це сам Резніков заявив під час прес-конференції, яку проводив «Укрінформ».

«Жоден чиновник не навіки в кріслі. Жоден. Рішення бути мені міністром оборони чи ні приймає одна людина — Верховний головнокомандувач — президент України Володимир Зеленський. За Конституцією він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає» , — сказав він.

Резніков зазначив, що тільки за рішенням Зеленського він «ухвалюватиме ті чи інші рішення». Далі він робитиме те, що запропонує президент.

«Я в команді робитиму все необхідне для нашої перемоги. Моя спеціалізація як юриста дозволяє мені думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти у війні, а й покарати потім військово-політичне керівництво росії», — додав міністр.

Він також сказав, що у разі звільнення підтримає свого наступника і за необхідності надасть йому поради та консультації, а також персонально надасть їх міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію «на рівні телефону, без протоколів, без усього».

Нагадаємо, що в неділю, 6 лютого, деякі народні депутати та низка ЗМІ повідомили, що Резнікова можуть відправити у відставку найближчим часом, а його місце може посісти керівник ГУР Кирило Буданов. Цьому передувала низка скандалів, спричинених повідомленнями про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох екс-чиновників. До того ж було звільнено керівника департаменту військово-технічної політики Олександра Лієва після того, як ЗМІ повідомили про нібито наявність у нього російського паспорта. Проте, інформацію не підтвердили в міністерстві, а потім спростували самі журналісти.

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