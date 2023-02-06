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Малиновський забив дебютний гол за «Марсель» знаменитому воротареві: відеоогляд матчу

8:57 6 лютого 2023
Руслан Малиновський

Один з лідерів збірної України Руслан Малиновський, який перейшов з «Аталанти» до «Марселя», забив дебютний гол у чемпіонаті Франції, вразивши ворота знаменитого голкіпера «Ніцци» данця Каспера Шмайхеля.

Новачок французького клубу вийшов на заміну на початку другого тайму і на 60-й хвилині влучним ударом скоротив відставання в рахунку команди Ігора Тудора до 1:2. Щоправда, у час, що залишився до фінального свистка, «Марсель» не лише не зміг відігратися, а й пропустив ще один м'яч, зазнавши сенсаційної поразки на рідному «Велодромі» від середняка ліги — 1:3 (Малиновський, 60 — Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85).

Відеоогляд матчу «Марсель» — «Ніцца» — 1:3

Додамо, що портал WhoScored поставив Малиновському найкращу оцінку серед усіх гравців команди господарів поля (7,2). Не зважаючи на невдачу, «Марсель» із 46 очками (стільки ж у «Ланса») зберіг друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції з відставанням у 8 пунктів від лідера «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський відправив на фронт військову вантажівку.

Фото ФК «Марсель»

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