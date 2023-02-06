Президент росії володимир путін пообіцяв колишньому прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету в березні минулого року, що не вб'є Президента України Володимира Зеленського, повідомило Associated Press.

«Я запитав його: «А що з цим робити? Ви плануєте вбити Зеленського?» Він відповів: «Я не планую вбивати Зеленського». Тоді я запитав: «Я так розумію, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?» Він відповів: «Я не збираюся вбивати Зеленського», — сказав Беннет про розмову із путіним.

Він додав, що після цього він зателефонував Зеленському і розповів йому про обіцянку путіна не вбивати його. «Слухай, я прийшов із зустрічі, і він (путін) не вб'є тебе. Він запитав: «Ти впевнений?» Я відповів: «На сто відсотків, він не збирається тебе вбивати».

Нафталі Беннет розповів, що під час його посередницької місії в березні минулого року путін перестав вимагати від України роззброєння. У свою чергу, Зеленський пообіцяв, що Україна не буде вступати до НАТО. Москва раніше заперечувала, що планувала вбити Зеленського, як стверджувало українське керівництво. Воно повідомляло, що для вбивства президента до Києва було направлено чеченський спецназ, а потім ще одну групу кілерів.

У перші тижні після вторгнення тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю був одним з небагатьох західних політиків, який вів переговори з російським президентом. Розмова, що тривала до п'яти годин, не призвела до жодного прориву. Але його зауваження, оприлюднені в інтерв'ю, показали передісторію переговорів.

В Офісі президента України поки що не прокоментували заяви Нафталі Беннета.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ізраїля Елі Коен вирішив відвідати Київ.

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