Київ потребує військової допомоги: ЗМІ Ізраїлю повідомили, про що розмовляли Кулеба та Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою вирішив прийняти запрошення і відвідати Київ. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та України. Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну з моменту початку війни 11 місяців тому, повідомили ізраїльські та українські посадовці.

Під час телефонної розмови Коен також пообіцяв остаточно відкрити посольство Ізраїлю в Києві протягом 60 днів. Посольство було відкрито на двотижневі періоди, а його співробітники в інший час працювали з Польщі. Чиновник також пообіцяв, що Ізраїль продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, приділяючи особливу увагу енергетичній інфраструктурі, медичному обладнанню та воді.

У той час як росія завдає ракетних ударів по українській енергосистемі, Ізраїль, повідомляє видання, минулого місяця відправив 17 генераторів в Україну для використання в південно-східній Херсонській області, яка в основному занурилася в темряву через російські бомбардування. Крім того, Коен висловив свої співчуття у зв'язку з катастрофою вертольота 18 січня, в якій загинули міністр внутрішніх справ України, урядовці та кілька дітей, а також у зв'язку з відключенням електроенергії.

Спочатку розмова була запланована на минулий тиждень, але була відкладена. Українські офіційні особи повідомили The Times of Israel, що затримка не була ознакою невдоволення з боку України.

Київ заявив, що потребує допомоги Ізраїлю в галузі протиповітряної оборони, щоб протистояти постійним ударам росії по його цивільній інфраструктурі. Ізраїль досі відмовлявся надавати таку допомогу, очевидно, побоюючись реакції росії. За словами ізраїльського джерела, Коен має намір продовжувати надавати ізраїльську гуманітарну допомогу Україні і шукає шляхи для цього навіть за відсутності державного бюджету на 2023 рік. За повідомленням МЗС, міністри домовилися про розширення співпраці в галузі безпеки та економіки і про особисту зустріч найближчим часом. Коен зазначив, що має намір сприяти розширенню співпраці в галузі аквакультури, відновлюваної енергетики та туризму.

Нагадаємо, колишній головний рабин Москви закликав євреїв покинути рф через зростання антисемітизму в країні.

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