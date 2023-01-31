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Інтригу розкрито: Світлана Тарабарова підтвердила стать третьої дитини

19:37 31 січня 2023
Світлана Тарабарова

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка скоро стане мамою втретє, нарешті розкрила інтригу та розкрила стать майбутньої дитини. Разом із чоловіком Олексієм, сином Іванком та донечкою Марійкою влаштували сімейне гендер-паті. Про стать дитини дізналися з повітряних кульок, які вилетіли з великої коробки. Кульки виявилися рожевими. Отже, зіркова матуся вже скоро народить дівчинку.

«Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?» — поцікавилася у прихильників знаменитість.

Прихильники та зіркові колеги Світлани вітають її в коментарях. Зокрема свої реакції залишили MamaRika, Тоня Матвієнко, Анатолій Анатоліч та інші.

Раніше Світлана розповідала, що третя вагітність далася їй не просто.

Також «ФАКТИ» розповідали, що режисер Ахтем Сеітаблаєв нещодавно вперше став дідом — його донька народила дівчинку.

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