«Дякую за те, що робиш мене міцнішим»: Володимир Зеленський привітав першу леді з ювілеєм

Президент України Володимир Зеленський привітав дружину Олену, якій 6 лютого виповнилося 45 років.

На своїй сторінці в Instagram він подякував дружині за те, що вона є в його житті, і за дітей — Олександру та Кирила.

«Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю ОДНОГО тобі. Щоб день перемоги ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті… В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО», — пише Зеленський.

Нагадаємо, що своє 45-річчя президент відзначив 25 січня цього року.

Фото зі сторінки Олени Зеленської

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