«Не звикайте до війни, не звикайте до болю»: 6 лютого відзначає 45-річчя перша леді України Олена Зеленська

Цього року президентське подружжя відзначило 45-річчя: у Володимира Зеленського день народження був 25 січня, у Олени Зеленської — 6 лютого.

Дівоче прізвище першої леді Кияшко, вона, як і її чоловік, родом із Кривого Рогу. Вони навчалися в одній гімназії у паралельних класах, проте спілкуватися почали, коли вже були студентами. Олена була студенткою будівельного факультету Криворізького національного університету, а Володимир отримував юридичну освіту у Криворізькому економічному інституті. Вони одружилися 2003 року, роком пізніше у пари народилася дочка Олександра, а 2013 року — син Кирило.

До перемоги Зеленського на виборах у 2019 році вона, як і її чоловік, працювала у студії «Квартал 95». А вже у новому статусі першої леді зайнялася суспільно-політичною діяльністю, обравши для себе чотири основні напрямки: культурну дипломатію, реформування системи харчування у школах, безбар'єрний простір та рівні можливості для всіх українців.

З її ініціативи, у найбільших музеях світу, зокрема у французькому Версалі, з'явилися українські аудіогіди. Нині вони є вже у 25 країнах світу.

У 2019-му дружина президента з'явилася на обкладинці журналу Vogue, а вже у воєнному 2022 році відома британська фотографиня Енні Лейбовіц переконала президентське подружжя знайти час для спільної фотосесії для цього американського журналу.

Олена Зеленська

Володимир та Олена Зеленські

Влітку минулого року під час офіційного візиту президента України до США Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного президента, якій було надано можливість виступити у Конгресі. Перша леді звернулася із закликом надати більше допомоги Україні. «Я прошу зброю, зброю, яка використовуватиметься не для ведення війни на чужій землі, а для захисту свого дому та права прокинутися живим у цьому домі», — сказала вона.

А під час інтерв'ю американському телеканалу ABС вона закликала світ не звикати до війни, яку росія розв'язала в Україні, і не втомлюватися від неї: «Будь ласка, не звикайте. Тому що, якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви у зоні російської пропаганди. Будьте уважними, слухайте правду».

Вона також виступала у парламенті Великобританії, закликавши британців стати лідерами у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Цю ж тему вона порушувала і під час нещодавнього форуму в Давосі, де Олена Зеленська представила українську формулу миру, що включає принциповий пункт про справедливість — повну відповідальність російських терористів за скоєне.

Під патронатом першої леді реалізується проект «Українська книжкова поличка», у рамках якого бібліотеки розвинених країн поповнюються вітчизняною літературою. Такі «полички» відкрилися вже у 18 країнах.

Олена Зеленська

Про те, як сім'я Зеленських прожила перший день широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю британській The Guardian.

Фото із соцмереж

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