«Тільки застрелитися»: Ніка Білоцерковська назвала єдиний шлях для путіна врятувати росію від світової ізоляції

Популярна російська блогерка, авторка кулінарних книг Вероніка (Ніка) Білоцерковська, на яку в росії завели кримінальну справу за «фейки» про так звану спецоперацію, оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували, висловилася, на що прирік путін росію, чому громадяни цієї країни перетворилися на ізгоїв у Європі та назвала єдиний шлях для фюрера «врятувати країну».

В інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону вона зізналася, що їй соромно мати російський паспорт, сплачувати чималі податки в країні, яка вбиває мирних жителів України, знищує цілі міста. Ніка, родом із Одеси, готова відмовитися від паспорта росії.

З 2013 року вона мешкає у Франції. З початку війни в її будинку побувало багато українців, які змушені залишити свої будинки через війну. У тому числі й подруга Оля Полякова з доньками. Ніка каже, що й росіяни з її оточення, на 90% відсотків вжахнулися від того, що відбувається. Вони мовчать, бо бояться втратити бізнеси, сім'ю. «Хочуть по-тихому вивести активи та поїхати», — каже Ніка. Багато хто не бачить свого майбутнього в Росії, яка, на її думку, на довгі роки перетвориться на світового ізгоя.

«Зараз XXI століття. Що ти твориш? Мало того, що ти позбавив майбутнього людей, які вже спробували, що таке свобода, що таке нормальне людське життя, що така можливість робити кар'єру, заробляти, подорожувати… Ти позбавив можливості навіть відчути, що так буває, величезний народ», — сказала Білоцерківська.

Вона вважає, що війна, швидше за все, затягнеться, і «це буде пекло безперервне».

«От якимось чудовим чином війна закінчилася. Україну нарешті нафарширували найсучаснішою зброєю, стало зрозуміло, що йти нікуди… Думаєте, він закінчить? Ні, звичайно. Він відповзе і почне заново збирати. Ну, відіжмуть вони — я не знаю — Донбас… Але хлопці, які втратили дружин, дітей, вони зупиняться? Ніхто їх ніколи не зупинить. Піде війна тероризму. Це буде сценарій Палестини. Млява течія, нон-стоп. І ще невідомо, кому він робить гірше», — каже Ніка.

Вона називає війну, розв'язану путіним, безглуздою, позбавленою всякої логіки.

«Я дуже хочу сказати: „Нах … я?“ Але скажу: „Навіщо?“ Ось навіщо? Економіці повний п… здец, Україна буде зараз завалена мільярдами просто від жаху. Навіть якщо це все закінчиться, вас там відновлюватимуть, а що буде з Росією?» — сказала Білоцерківська.

Єдиним способом врятувати країну для путіна є самогубство. Інших варіантів немає.

«Для мене єдиний вихід, який міг би бути, якщо уявити цей стадіон, людина вийшла на нього і сказала: „Я, як офіцер, розумію, яку помилку я зробив. Вибачте мені, мій народ, український народ“ і застрелився», — каже Білоцерковська.

Загроза кримінальних справ та переслідувань виникла над усіма російськими артистами, які виступили проти війни в Україні. На Юрія Шевчука, на який на концерті в Уфі висловився про Батьківщину, склали адмінпротокол.

За позицію Максима Галкіна заборонили його виступи в Росії. Алла Пугачова заявила, якщо на нього заведуть кримінальну справу, вона почне говорити і не зупиниться.

Фото instagram.com/belonika

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