Знімав порно на святах у дитсадках: суд ухвалив вирок у шокуючій справі фотографа з Київської області

Минулого року на Дніпропетровщині до 9 років ув'язнення було засуджене подружжя, яке займалося створенням дитячої порнографії за участю малолітньої доньки. Такий же термін отримав й фотограф, який працював на святах у дитсадках на Київщині.



Як повідомляють в Офісі генпрокурора, чоловіка визнали винним у вербуванні малолітніх дівчат з метою їхньої експлуатації в дитячій порнографії, а також виготовленні, зберіганні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.

Слідство встановило, що упродовж 2013−2020 років фотограф, який працював на святах в дитсадках в одному з міст Київської області, користуючись довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками. Він змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози та фільмував це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії.

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«Також доведено, що засуджений, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей для експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 грн. У кримінальному провадженні встановлено 43 потерпілі дитини. За клопотанням прокурора, вилучену у засудженого чисельну комп’ютерну техніку та фотообладнання конфісковано в дохід держави для потреб Збройних Сил України», — додали в ОГ.

Раніше у Запоріжжя правоохоронці викрили любителя нездорової «полунички», який зберігав на комп'ютері понад 500 фото з дитячим порно.

Фото Pixabay

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