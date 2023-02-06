Де і коли дивитись онлайн чемпіонат світу з біатлону: календар гонок та розклад трансляцій

У середу, 8 лютого, на Arena am Rennsteig у німецькому Оберхофі стартує 56-й чемпіонат світу з біатлону, на якому не виступлять російські та білоруські спортсмени. Нагадаємо, що на попередній світовій першості у 2021 році в словенській Поклюці збірна України здобула одну медаль — «бронзу» в жіночій естафеті (Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олена Підгрушна та Дар'я Блашко).

У програмі ЧС-2023 сім дисциплін — спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка, естафета, змішана естафета, одиночна змішана естафета та мас-старт, у яких 360 спортсменів із 36 країн до 19 лютого розіграють 12 комплектів нагород.

Оберхоф із населенням лише 1600 осіб, який уже приймав чемпіонат світу з біатлону у 2004 році, відомий уболівальникам своєю непередбачуваною погодою. Чемпіонат світу там планували провести вдруге ще у 2016 році, але через передбачувану теплу зиму вибір тоді зробили на користь норвезького Холменколлена.

Збірна України в Оберхофі буде представлена 12 спортсменами. У чоловіків до заявки команди потрапили Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Артем Тищенко, у жінок — Олена Білосюк, Юлія Джима, новоспечена чемпіонка Європи Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова та Дар'я Блашко.

У прямому ефірі всі гонки ЧС-2023 на території України транслюватимуть регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Суми» тощо), сайт «Суспільне Спорт», телеканал «Євроспорт 1», а також сайт www.biathlonworld.com.

Біатлон. Чемпіонат світу. Оберхоф (Німеччина)

8 лютого (середа)

Змішана естафета 15:45 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

10 лютого (п'ятниця)

Спринт (10 км, чоловіки) 15:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

11 лютого (субота)

Спринт (7.5 км, жінки) 15:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

12 лютого (неділя)

Гонка переслідування (12.5 км, чоловіки) 14:25 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

Гонка переслідування (10 км, жінки) 16:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

14 лютого (вівторок)

Індивідуальна гонка (15 км, жінки) 15:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

15 лютого (середа)

Індивідуальна гонка (20 км, чоловіки) 15:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

16 лютого (четвер)

Одиночна змішана естафета 16:10 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

18 лютого (субота)

Естафета (4×6 км, жінки) 12:45 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

Естафета (4×7.5 км, чоловіки) 16:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

19 лютого (неділя)

Мас-старт (12.5 км, жінки) 13:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

Мас-старт (15 км, чоловіки) 16:15 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт», «Євроспорт 1»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Юлія Джима стала віцечемпіонкою Європи з біатлону .

Фото biathlonworld.com

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