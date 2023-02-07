Завдав батькові тяжкі тілесні ушкодження: під Черкасами чоловік забив до смерті рідну людину
На Черкащині 41-річний мешканець села Валява забив на смерть рідного батька. Як повідомили у Черкаській обласній прокуратурі, трагедія сталася під час п'яної сварки двох чоловіків.
Обвинувачення вбивці висунули за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті»).
Прокурором у суді було доведено, що обвинувачений під час сварки зі своїм 65-річним батьком наніс йому численні удари кулаками в різні частини тіла, від яких останній помер.
Враховуючи наявність доказів, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.
На цей час обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу, йдеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, на Різдво родинне вбивство сталося на Житомирщині — там у селі Березці п'яний 71-річний господар будинку завдав смертельних травм власному 44-річному сину, зчепившись з ним у побутовій суперечці.414
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