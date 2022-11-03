Завдав матері та батькові кілька ударів ножем: у Києві чоловік ледь не вбив своїх батьків

У Києві чоловік мало не вбив своїх батьків. Під час сварки він завдав батькові та матері декілька ударів ножем. А кілька днів тому у Броварах 18-річний син вбив свою матір під час сварки.



Під час злочину у столиці 31-річний чоловік завдав численних ударів ножем батькові та травмував ножем матір.

«Чоловіка на місці скоєння злочину затримали патрульні поліцейські. За скоєне місцевому жителю загрожує довічне ув'язнення», — йдеться у повідомленні столичної прокуратури.



Як з'ясувалося, батько отримав поранення живота, численні порізи рук та обличчя, а мати — проникливе поранення живота. Постраждалі перебувають у лікарні.



Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ще одне жорстоке вбивство — під Києвом син забив до смерті свою матір. Він бив жінку руками, ногами по голові та інших частинах тіла. Від множинних переломів та травми грудної клітки 52-річна жінка померла на місці злочину.

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