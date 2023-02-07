Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії наближається до 5 тисяч людей

Внаслідок землетрусів, що сталися у Туреччині та Сирії 6 лютого, загинули майже 5 тисяч людей.

Про це пише Anadolu.

За даними Анкари, лише в Туреччині 3400 людей загинули, ще 20 436 осіб постраждали.

У Сирії внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 1500 людей, понад 3 тисячі травмовано.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що очікує значного збільшення загиблих.

«Я думаю, можна очікувати зростання кількості загиблих. Там було багато обвалів будівель, і кількість жертв у районі епіцентру землетрусу значно збільшиться», — сказав агентству Reuters Рік Бреннан, регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Східному Середземномор'ї.

За словами Бреннана, ВООЗ посилює свій персонал у місті Газіантеп, де знаходився епіцентр першого землетрусу. Його магнітуда становила 7,8 бала за шкалою Ріхтера. Поштовх був зафіксований о 04:17 за місцевим часом. За ним було щонайменше 40 повторних поштовхів.

Другий землетрус магнітудою 7,6 балів стався у південно-східній турецькій провінції Кахраманмараш.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що постраждали 10 міст — Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османія, Адіаман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

Поштовхи відчувалися в Анкарі та інших турецьких містах, а також по всьому регіону — на Кіпрі, у Лівані та, звичайно, у Сирії.

Зруйновано сотні житлових будинків. У Діярбакірі перетворився на купу уламків великий торговий центр.

Рятувальні роботи утруднені через повторні поштовхи. Друга проблема — погодні умови. На південному сході Туреччини останніми днями різко похолодало. Вночі температура повітря опускається нижче за нуль. У таких умовах розбирати завали вручну дуже складно.

Холоди також створюють додаткові труднощі для тимчасового розміщення тих, хто вижив, які втратили дах над головою.

Ситуація може значно погіршитися, оскільки крім Туреччини та Сирії, вранці у вівторок, 7 лютого, підземні поштовхи різної магнітуди зафіксували у Північній Каліфорнії США, Панамі, Італії, Індонезії, Сальвадорі, Чилі та навіть у Польщі та Росії.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з загибеллю людей внаслідок землетрусу.

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram