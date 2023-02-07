Вони так хотіли кохати: Леся Нікітюк розповіла про особисту трагедію подруги

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка випустила заспокійливу мантру, розповіла про особисту трагедію її близької подруги. Її наречений загинув, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Закохані ще кілька днів тому були щасливими, будували плани на спільне майбутнє. Захисник освідчився коханій 22 січня, а 24 січня його вбили рашисти. Щемливу історію розповіла Леся в Інстаграм.

Ховали героя у Житомирі. Нікітюк разом із подругою вирушила туди, щоб віддати шану захиснику. «Подрузі 22 січня він зробив пропозицію… 24 січня він загинув на війні. А вони хотіли… Жити нормально разом хотіли, хотіли кохати… Вони так хотіли», — написала Леся.

Їй боляче від того, що гинуть такі молоді люди, від того, що молоді жінки втрачають своїх чоловіків.

«Ми приїхали до Житомира, сюди привезли тіло нашого Героя. Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні чотири місяці. А зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є… Тільки сльози та дим від цигарок… Побратими передали їй речі хлопця. Його футболочка, худі, на яких залишився його запах. Наче він ще поряд», — пише Нікітюк.

Попри все, вона вірить, що ми обов’язково переможемо, і висловила співчуття усім, хто втратив рідних, коханих. Нікітюк звернулася до всіх, хто пережив подібне горе. Вона нагадала, що кровопролитна війна обов'язково закінчиться перемогою України, а всіх героїв, які віддали за це життя, пам'ятатимуть вічно.

«Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх чоловіків, коханих, друзів, батьків та братів на цій клятій війні, яку ми обов'язково виграємо! Герої не вмирають! Світла пам'ять Руслану», — додала Леся.

Нагадаємо, раніше співачка Джамала повідомила про загибель на війні близького друга з Криму, який боронив країну від росіян.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що під Бахмутом загинув відомий український футболіст.

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