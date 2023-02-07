Після відтермінування змін у керівництві міністерством оборони Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Правоохоронний комітет рекомендував Верховній раді призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ», — написав депутат.

Також 7 лютого стало відомо, що Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду голови СБУ.

Про це йдеться у висновку Комітету Ради.



«За результатами обговорення комітет ухвалив рекомендувати Верховній раді України підтримати призначення Малюка Василя Васильовича на посаду голови Служби безпеки України», — говориться в документі.

Нагадаємо, з липня минулого року Василь Малюк керує СБУ після звільнення Івана Баканова, але в статусі тимчасового очільника, до цього ж він обіймав посаду першого заступника голови відомства. Разом з тим вчора президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ подання про призначення виконуючого обов'язки голови СБУ Малюка очільником відомства.

Відносно Ігоря Клименка нагадаємо, що він наразі є тимчасово виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ. Це сталося після того, як керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським загинуло через падіння гелікоптера у Броварах.

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