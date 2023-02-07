В Україні з’явиться новий документ для водіїв: що відомо

Українським водіям, окрім електронних варіантів водійських прав та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, незабаром будуть доступні електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН).

Для водіїв-професіоналів е-ТТН в «Діі» стануть обов'язковимі з 1 серпня 2023 року, передає uamotors.

А починаючи з 1 лютого, бізнес має можливість поступово впроваджувати товарно-транспортні накладні в електронному вигляді. Також цей документ стане першим кроком з запровадження міжнародного електронного документа е-CMR.

Щоб користуватися електронними накладними, компанія зобов'язана укласти договір з одним із провайдерів е-ТТН (нині це одна з трьох компаній: EDIN, ПТАХ або AgriChain). Робота з документом планується в режимі реального часу для відправника, перевізника та одержувача.

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