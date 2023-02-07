Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних тимчасово зменшили: в яку суму обійдеться порушення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким у кілька разів зменшуються суми штрафів за невчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до них.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.



«Є зміни щодо покращення ситуації з податковими накладними: зменшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у 2−5 разів (з 10−20−30−40−50% до 2−5-10−15−25% суми ПДВ), продовження часу роботи електронних сервісів для реєстрації накладних з 08:00 до 20:00», — написав він.

Зокрема, на період дії в Україні воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування за порушення платниками податків ПДВ граничного строку реєстрації ПН/РК встановлюються такі розміри штрафів:

2% суми ПДВ — у разі порушення строку до 15 календарних днів;

5% - порушення терміну від 16 до 30 днів;

10% - від 31 до 60 днів;

15% - від 61 до 365 днів;

25% - на 366 і більше календарних днів.

Також продовжено термін реєстрації податкових накладних на 3−5 днів.

Операційний день для реєстрації ПН/розрахунків коригування продовжено з 00:00 до 24:00. Якщо у певні терміни платнику не надходить квитанція з рішенням, ПН автоматично реєструється в Єдиному реєстрі, додав Желєзняк.

Нардеп також зазначив, що президент підписав законопроєкт про скасування пільг для грального бізнесу.

Як повідомляли «ФАКТИ», у МОЗ розпочали перше в Україні дослідження ігрової залежності.

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