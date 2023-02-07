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Фейкові рейси: російські пропагандисти розповідають про нібито запущені автобуси з Криму до окупованих міст Херсонщини

14:52 8 лютого 2023
автобус

Пропагандисти загарбників постійно намагаються розвинути тему якихось успіхів, і, якщо не розуміти справжні причини такого інформаційного шторму, його зміст виглядає досить дивно. Близько тижня медіаресурси окупантів розповідають про нібито запущені автобуси з Сімферополя та Ялти до тимчасово окупованих рашистами Генічеська та Скадовська. Й це при тому, що на більшій частині окупованих росією районів Херсонщини відбувається повний транспортний колапс, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Насправді ці рейси виявилися автобусами незаконного унітарного підприємства „Кримтролейбус“ та, як повідомляють місцеві жителі, ходять на материк напівпорожніми. При цьому насправді ніша перевезень з окупованого материка через Крим та росію в треті країни, переважно у Латвію та Грузію, міцно зайнята групою зовсім інших приватних перевізників, оскільки це єдиний напрямок, де є постійний попит. У даній ситуації пропаганда окупантів вирішила не відставати та пообіцяла запустити рейс з Ялти до окупованого росією грузинського Цхінвалі. Саме такі обіцянки, як і анонси рейсу до Мінська агресор робить періодично вже декілька років та геть не соромиться постійного невиконання власних мрій».

Експерти відзначають: автобусна пропаганда є ознакою безвиході інформаційної політики агресора. Він вже роками намагається сховати нинішнє становище окупованого півострова як прифронтового гетто.

Раніше Асоціація реінтеграції Криму розповідала, що окупанти в Криму продовжують масове розграбування курортного майна.

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