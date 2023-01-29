«Відчувають, що скоро кінець»: окупанти в Криму продовжують масове розграбування курортного майна

Після окупації Криму у 2014 році загарбники почали так звану «націоналізацію» не тільки підприємств, а й санаторіїв, баз відпочинку, пансіонатів. Вони були передані фейковому унітарному підприємству «Сонячна Таврика», біля керма якого поставили діячів з бандитського клану Сергія Аксьонова. Тепер, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, колаборанти організовують у цій сфері нову махінацію — злочинний «комітет державної ради», заявивши про запланований незаконний «продаж на відкритому аукціоні 17 нежитлових будівель у Євпаторії», якими з 2014 року керувала та ж «Сонячна Таврика».

«Заявлено, що „отримані кошти“ планують освоїти на нібито „реконструкції“ євпаторійських санаторіїв „Дружба“, що насправді належить дніпровському заводу „Південмаш“, „Мрія“, що належить „Укрзалізниці“, та комплексу „Дельфін“, що належить „Укргеофізиці“ та розташований у селі Піщане Бахчисарайського району, та наразі злочинно оперуються „Сонячною Таврикою“, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Зазначені три санаторії активно протиправно використовувалися окупантами для розміщення дітей, депортованих з окупованої Херсонщини у 2022 році, а також для пропагандистських акцій із дітьми з окупованого Донецька».

За даними експертів, досвід попередніх подібних «багатоходових афер» свідчить, що після передачі 17 ласих об’єктів нерухомості в приморській Євпаторії потрібним людям та списання коштів на фейковій реконструкції, далі маріонетки агресора просто виставлять «Дружбу», «Мрію» та «Дельфін» на черговий «аукціон».

Тим часом окупанти, готуючись до наступу ЗСУ, почали розширювати у Криму цвинтарі для військових рф.

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