Податкові надходження в країні-терористці від нафти і газу в січні впали на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в той час як витрати зросли на 59% через війну в Україні. Поєднання цих факторів призвело до того, що дефіцит державного бюджету росії склав 1,76 трильйона рублів (25 мільярдів доларів), повідомляє Bloomberg.

«Падіння доходів від продажу нафти і газу слідує за західними санкціями щодо російського експорту, які зараз включають заборону Європейського Союзу на більшість видів морського імпорту нафти і нафтопродуктів, а також верхню межу цін на нафту, встановлену країнами „Великої сімки“. Через ці заходи нафта марки Urals — ключова експортна суміш росії — торгується зі значним дисконтом до світових цін».

Президент путін, додає видання, зажадав від свого уряду до 1 березня розробити план, як оцінити вартість російської нафти, щоб компенсувати негативний вплив санкцій на доходи бюджету. Наразі Міністерство фінансів стягує податки з нафтовидобувних компаній на основі щомісячної оцінки ціни на нафту марки Urals від Argus Media.

За даними Мінфіну, у січні середня ціна Urals становила 49,48 долара за барель, що є найнижчим показником з грудня 2020 року. Це порівняно з середньою ціною еталонного сорту Brent у 77,82 долара за барель минулого місяця. Зниження експорту російського газу також сприяло зниженню енергетичних доходів після того, як ПАТ «Газпром» скоротив більшу частину своїх поставок до Європи, яка колись була його найбільшим ринком збуту. Неенергетичні доходи також впали на 28% у січні.

«Зниження доходів бюджету від продажу нафти є очікуваним, але 30% падіння внутрішніх податків, пов'язаних зі споживанням, є зловісним, — сказав Алекс Ісаков, економіст Bloomberg Economics. — Ми очікуємо, що доходи від продажу нафти продовжать недоотримувати протягом року, що призведе до збільшення дефіциту до 1,5% ВВП, що перевищує прогнози уряду».

Нагадаємо, що за оцінкою експертів видання Foreign Policy, світова економіка більше не потребує росії.

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