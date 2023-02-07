«Фламенго» сенсаційно залишився без фіналу клубного чемпіонату світу: відеоогляд матчу

У вівторок, 7 лютого, у Марокко визначився перший фіналіст чемпіонату світу серед клубів, який минулого року виграв лондонський «Челсі». Ним сенсаційно став найсильніший клуб Азії — «Аль-Хіляль» з Саудівської Аравії.

На стадіоні «Танжер» в однойменному місті в поєдинку ½ фіналу «Аль-Хіляль», який раніше здолав марокканський «Відад» (1:1; по пенальті — 5:3), протистояв найсильнішому клубу Південної Америки — бразильському «Фламенго» з такими зірками, як Давид Луїс, Артуро Відаль і Філіпе Луїш.

Суперники зустрічалися на клубному чемпіонаті світу у 2019 році, і тоді команда з Ріо-де-Жанейро ще під керівництвом Жорже Жезуша здолала саудитів — 3:1. Цього разу «Аль-Хіляль», який весь другий тайм грав у більшості, зумів помститися грізному опоненту, перемігши клуб з Ріо-де-Жанейро — 3:2 (Салем, 4, з пенальті, 45+9, з пенальті, В'єтто, 70 — Педро, 20, 90+1; на 45+8-й хвилині у бразильців вилучено Жерсона).

Вдруге в історії турніру у фіналі зіграє представник Азії (2018-го нинішній клуб Сергія Реброва «Аль-Айн» з ОАЕ програв «Реалу» — 1:4).

Зазначимо, що в іншому півфіналі в середу, 8 лютого, зустрінуться тріумфатор Ліги чемпіонів іспанський «Реал», основним воротарем якого, швидше за все, буде українець Андрій Лунін (Тібо Куртуа через травму поки не прилетів до Марокко), і єгипетський «Аль-Ахлі». Раніше клуб з Африки вже встиг вибити з турніру «Окленд Сіті» з Нової Зеландії (3:0) і «Сіетл Саундерс» з США (1:0).

Зазначимо, що клуби з Південної Америки не можуть виграти клубний чемпіонат світу з 2012 року (тоді на вершину піднявся бразильський «Корінтіанс»). Зокрема, «Фламенго» у 2019 році програв фінал турніру «Ліверпулю» (0:1 у додатковий час). А цього разу команда з Ріо взагалі припинила боротьбу в півфіналі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у божевільному фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини перемогла команду Франції.

Фото Twitter ФК «Аль-Хіляль»

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