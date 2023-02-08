Овнам знадобиться хитрість, Тельцям настав час змінити імідж, а Ракам не варто піддаватися емоціям: гороскоп на 8 лютого 2023 року

Астрологи, які раніше дали рекомендації всім знакам зодіаку на поточний тиждень, стверджують, що в середу, 8 лютого, краще звести спілкування до мінімуму — існує велика ймовірність обманів і конфліктів. Водночас, цей день буде дуже важливим у питаннях кар'єри — необхідно буде «скласти іспит», від якого залежитиме фінансовий успіх. Тож сьогодні всім знакам доведеться добре попрацювати, зібравши всі сили. Адже існує ймовірність, що справи можуть йти не так, як ви розраховували. Також зірки радять наполегливо гнати від себе тривоги — завтра від них не залишиться й сліду.

Овен

У цей день буде багато спілкування. Нагадають про себе старі знайомі, з'являться нові. Не виключено, що обставини вимагатимуть від вас певних хитрощів. Доведеться підтримувати стосунки з тими, хто вам несимпатичний. Це несприятливий час для ризикованих фінансових операцій, оформлення покупок у кредит, пише slovofraza.com.

Телець

Зараз йде добрий період для втілення планів у життя. Будьте певні у своїй правоті. Люди, які намагаються умовити вас змінити думку, швидше за все, помиляються. Це вдалий час для початку оздоровчих заходів, занять спортом, зміни іміджу.

Близнюки

На даний час ви можете опинитися між двома вогнями. Тому постарайтеся заздалегідь продумати шляхи відступу чи тактику, яка дозволить уникнути такого становища. Не робіть того, що могло б збільшити ризик фінансових втрат. Ви можете зазнати збитків під час проведення безготівкових розрахунків.

Рак

На початку дня зірки радять уникати стресових ситуацій. Не варто ухвалювати жодних рішень під впливом емоцій. Краще тимчасово утриматися від важливих ініціатив і витримати паузу, поки ситуація знову не стане ясною. Будьте послідовні у своїх діях і не роздавайте свідомо хибних обіцянок.

Лев

Можна планувати справи, які раніше викликали побоювання. Зараз ви здатні ухвалити несподівані рішення. Нові знайомства вас зацікавлять і зрештою порадують. Поки що не варто брати гроші в борг.

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Діва

Ви можете бути зосереджені на облаштуванні дому та сімейних проблем. Сьогодні рекомендується робити покупки товарів тривалого користування — куплені речі виявляться добротними та прослужать вам довго.

Терези

Цей час підходить для здійснення особистих планів. Особливо це стосується сфери освіти та здоров'я. Відмінний час для того, щоб зайнятися покращенням своєї фізичної форми, почати відвідувати басейн. Також це добрий час для переходу до здорового способу життя.

Скорпіон

Займайтеся тим, що легко дається. Сьогодні вам знадобиться допомога. Саме друзі прийдуть на допомогу, причому про це навіть не доведеться їх просити. Для закоханих — це час згоди та взаєморозуміння, тому заплануйте щось приємне та цікаве.

Стрілець

Жодних подій, здатних зіпсувати настрій, не має відбутися. Постарайтеся самі наповнити своє життя позитивними емоціями та приємним спілкуванням. Чим більше на цьому етапі ви закладете, тим більшу отримаєте віддачу вже у найближчому майбутньому.

Козеріг

Цей день — не найкращий час для спілкування з людьми. Викликано це внутрішнім роздратуванням внаслідок великої емоційної напруги чи втоми. Особливо обережними треба бути у справах, пов'язаних із грошима. Намагайтеся бути терпимішими і добрішими до членів вашої родини. А за можливості побудьте на самоті.

Водолій

У цей день з обережністю поставтеся до пропозицій людей, яких ви не дуже добре знаєте. Зірки радять більше уваги приділяти своєму здоров'ю — у цей час зросте ймовірність інфекційних захворювань та небезпека отримати травму.

Риби

Період не дуже підходить для активних дій. Якщо ви з кимось у сварці, знайдіть можливість для примирення. Не зашкодить турбота про здоров'я. Уникайте фізичної та емоційної перенапруги.

Ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий, який для «ФАКТІВ» склала відома астрологиня Людмила Булгакова, читайте на нашому сайті. Вона називає лютий часом змін, швидких рішень та романтичних побачень.

Фото Pixabay

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