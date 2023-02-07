Спасіння українців: посольство нашої країни в Туреччині відшукало 9 співвітчизників, що перебували в зонах землетрусу

Після жахливого землетрусу в Туреччині на зв'язок не виходили шість українців, через що їх родичі в Україні дуже хвилювалися. На щастя, на сьому ранку посольство встановило зв'язок в шістьма співвітчизниками.

Про це на писав в Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, загроз життю українців немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв"язок.

Згодом Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив в ефірі Суспільного, що кількість українців, які вийшли на зв'язок, збільшилась до дев'яти.

«Близько 18 осіб поки що на зв'язок не виходили. Насамперед це пов’язано, що немає комунікації з регіоном Хатай — це епіцентр самого землетрусу», — додав дипломат.

Бондар додав, що наразі посольство намагається шукати контакти українців через тих, хто виїжджає в ці зони або по лінії бізнесових організацій, які могли мати там свої комунікації.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим з 1939 року.

Станом на 12:00 7 лютого за Києвом виявили щонайменше 3 тисячі 419 загиблих було у Туреччині, ще 20 тисяч 534 людей отримали поранення, пише CNN. У Сирії загинули 1602 людини, щонайменше 3 649 людей отримали поранення. На жаль, ситуація може значно погіршитися, оскільки крім Туреччини та Сирії, вранці у вівторок, 7 лютого, підземні поштовхи різної магнітуди зафіксували у Північній Каліфорнії США, Панамі, Італії, Індонезії, Сальвадорі, Чилі та навіть у Польщі та росії.

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