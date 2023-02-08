Рятувальник чи диверсант? Кадировець, який бешкетував під Києвом, засвітився в постраждалій від землетрусу Туреччині (фото, відео)

Після серії нищівних землетрусів, які сталися у Туреччині 6 та 7 лютого, до країни терміново почали з'їжджатися загони рятувальників для подолання наслідків трагедії. Відправилася туди й команда росіян, до якої зовсім невипадково увійшов кадирівський спецпризначенець Данііл Мартинов, який на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну курував діяльністю кадирівських угруповань на Київщині, повідомляє 24 Канал.

За даними джерел, Мартинова російське керівництво відправило у закордонне відрядження у якості радника голови мнс росії, однак насправді він цілком може виконувати завдання не з порятунку постраждалих. Ймовірно, що справжня задача кадирівського посіпаки — вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або ж навіть полювання за деякими місцевими посадовцями, які впливають на підтримку України.

Також аеромобільне угруповання «рятувальників» росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії.

Зазначимо, відправлення до інших країн когось із кілерів-диверсантів під прикриттям дипломатичного паспорта чи посвідчення рятувальника або ж церковного діяча — типова для росії поведінка. Перед початком війни у 2014 році російські спецслужбісти масово заїжджали на українську територію як журналісти. Організатори заколоту у Чорногорії прибували до цієї країни нібито для участі у православних заходах, а ГРУшники, які отруїли «новачком» болгарського підприємця Омеляна Гебрева, були туристами та дипломатами при Світовій організації торгівлі в Женеві.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Мартинов під час спроби атакувати Київ з півночі 5 березня 2022 року особисто керував захопленням психоневрологічного інтернату в Бородянці.

«Саме він наказав взяти в заручники близько 500 осіб, пацієнтів, медиків та місцевих жителів, серед яких понад сотня лежачих хворих, а також замінувати підходи до будівлі, а сам інтернат перетворити на вогневу позицію окупантів. Цей факт юридично доведений. А зараз військовий злочинець, якого відправили після втечі з України до російського МНС, керує рятувальниками в Туреччині. Не уявляю собі спілкування наших ДСНСників, які ліквідовували наслідки скоєних на Київщині злочинів, з тим, хто їх скоїв. Не уявляю, як Туреччина, навіть зважаючи на страшну руйнівну трагедію, пускає на свою територію вбивць та військових злочинців», — написав журналіст.

Активіст Сергій Стерненко у Twitter також повідомив, що Мартинов прибув зараз у Туреччину із «рятувальною місією».

Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку Рамзана Кадирова, Данііла Мартинова та Хусейна Межидова.

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