Земля скловатою: рашист мангушев, який вихвалявся черепом «азовця», вирушив на концерт до кобзона

Російський бойовик Ігор Мангушев, який раніше виступав перед товаришами по службі з черепом, як він стверджував, убитого українського бійця з Маріуполя, і який отримав кулю у голову в тимчасово окупованій ворогом тиловій Кадіївці, помер вранці у середу, 8 лютого.

Про це повідомляє низка російських пабліків. Про смерть «командира підрозділу народної міліції «ЛНР» з позивним Берег розповів його друг Акім Апачов.

Журналіст Денис Казанський виклав у мережу послання, адресоване фінансисту групи "Вагнер" пригожину, в якому однозначно вказується на те, що у Мангушева стріляли російські найманці: "Стрєлков та його соратники звинуватили у нападі на виродка Мангушева карних злочинців із ПВК "Вагнера". Випущений з в'язниць непотреб, якому роздали зброю, почав грабувати і вбивати в тилу непотреб з "лднр". У мене тільки одне запитання - а чи не могли б ви все це робити у себе в росії? Навіщо вам їхати в Україну, щоб один одного грабувати та вбивати?"

Як пише ВВС, дружина Мангушева називала те, що сталося з Берегом, «позасудовою карою» — найманцю нібито стріляли у потилицю, коли він стояв на колінах, про що свідчить характер поранення. Вона ще 5 лютого записала відеозвернення, в якому заявила про «замах на вбивство або навіть страти», а також скаржилася, що її чоловіка не могли прооперувати, «посилаючись на відсутність технічної можливості та необхідної апаратури».

Раніше OSINT-експерт Іраклі Комахідзе писав про ліквідацію в Україні генерал-майора Дмитра Ульянова, який командував полком мобілізованих окупантів із Республіки Татарстан.

Фото зі сторінки Дениса Казанського

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