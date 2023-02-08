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Серійний ґвалтівник-поліцейський отримав довічний термін у Британії

21:00 8 лютого 2023
Девід Керрік скоював злочини 17 років

У вівторок, 7 лютого, у Великій Британії завершився судовий процес над найнебезпечнішим серійним ґвалтівником в історії королівства. Принаймні так британські ЗМІ називають колишнього офіцера поліції Девіда Керріка. Історія його злочинів вразила Британію.

Як такого судового процесу не було — Керрік визнав себе винним у 85 зґвалтуваннях, жертвами яких були 12 жінок. Він також визнав, що робив це упродовж 17 років. Девід, по суті, перетворював жінок на своїх сексуальних рабинь. Деяких з них він силою утримував у своєму будинку, позбавляючи їжі і наражаючи на різні приниження і знущання.

Показання деяких жертв Керріка настільки шокують, що навіть жовта преса відмовляється їх публікувати.

Суд засудив колишнього поліцейського на 36 довічних термінів. Нині Керріку 48 років. Він зможе подати перше прохання про помилування не раніше ніж через 30 років та 239 днів. Такий суворий вирок.

Керрік вислухав його мовчки. Він був одягнений у чорний костюм білу сорочку та темну краватку.

Сексуального монстра будуть утримувати в одиночній камері під постійним наглядом. На останньому засіданні суду було оголошено, що Керрік, перебуваючи в попередньому ув'язненні, намагався накласти на себе руки.

Нагадаємо, що у Лондоні розслідують вбивство 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші для біженців із України.

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