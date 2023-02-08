Для українців у ЄС продовжили безкоштовний роумінг, він може стати безстроковим

Українцям у черговий раз продовжили безкоштовний роумінг у ЄС — громадяни, які перебувають у європейських країнах, зможуть і надалі телефонувати рідним за діючими в Україні тарифами.

Як повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 27 вітчизняних і європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку на 6 місяців продовжили дію угоди про доступний роумінг. Вони й надалі надаватимуть один одному послуги за зниженими цінами.

Для його підключення робити нічого не потрібно: послуга вмикається автоматично й поширюється як на дзвінки в Україну, так і навпаки. Потрібно лише оплачувати свій тарифний пакет (щомісячну абонплату).

В міністерстві зазначили, що європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений додаток (правила телекомунікаційних послуг) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У майбутньому це дозволить запровадити вільний роумінг на постійній основі.

Нагадаємо, що в Україні у разі проблем з оператором мобільного зв'язку громадяни можуть скористатися національним роумінгом.

У Центрі протідії дезинформації попереджали громадян, що шахраї, користуючись проблемами зі зв'язком, намагаються заволодіти даними громадян, пропонуючи «переключити на іншу вишку» для ніби то стабільного сигналу.

Фото Pixabay

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