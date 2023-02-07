Перерахунок пенсій: стало відомо, кому у березні додадуть до пенсійних виплат понад 500 грн

Внаслідок березневої індексації, пенсії у багатьох українців помітно збільшаться. Доплату у розмірі 500 грн можуть отримати ті пенсіонери, які мають розрахунковий розмір виплати близький до мінімальної.

У Мінсоцполітики обіцяли збільшити розрахунковий розмір виплат (без надбавок) приблизно на 24%, пише OBOZREVATEL.

Як відомо, підвищуватимуть не повний розмір пенсії, а розрахункове число. Під час підвищення не враховуватимуться надбавки, наприклад, надбавка за стаж або вік.

Пенсії, які розраховані за спеціальними законами, не підвищуватимуться. Йдеться про чиновників та держслужбовців.

Військовим пенсіонерам виплати проіндексують за іншими правилами.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно подати заяву на призначення пенсії за віком, щоб не втратити частину виплат.

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