Пиріг «Курячий ледар» — рецепт ідеального обіду за принципом «все змішав — і в духовку»

Кулінарка Ольга Матвєй, авторка багатьох швидких та смачних рецептів, запропонувала приготувати пиріг з куркою та сиром, для якого потрібно просто нарізати всі інгредієнти, змішати та поставити в духовку.

Продукти:

Куряче філе 1 шт

Молоко 150 мл

Борошно 100 гр

Яйця 2 шт

Розпушувач 0,5 чайної ложки

Сіль та перець за смаком

Будь-яка приправа до смаку

Сир 80 гр

Приготування

Наперед відварити куряче філе. Під час варіння додати до води лавровий лист та перець. Так м'ясо вийде ароматним та смачним.

Для тіста в ємність розбити два яйця й змішати їх віночком. Додати розпушувач, влити молоко, збити.

До яєчної суміші додати борошно. Тісто потрібно посолити та поперчити. Можна додати будь-які спеції до смаку. Все добре перемішати.

Повинно вийти рідке тісто, як для заливних пирогів.

У підготовлену форму відправити тісто.

Філе нарізати невеликими кубиками та рівномірно розподілити його по поверхні тіста.

Зверху посипати пиріг тертим сиром.

Пиріг випікати приблизно 25 хвилин при 180 градусах.

Раніше рецептом пирога з розряду «лінивців» поділилася фудблогерка Людмила Борщ.

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