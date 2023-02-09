Землетрус у Туреччині був не останнім: тарологиня попередила про катастрофу 11 лютого

Землетрус в Сирії та Туреччині стався під час повного місяця у Леві. Це час для викиду енергії, яка можна порівнятися з ядерною реакцією, вважає тарологиня Юлія Ліфанова.

За її інформацією, подібні катаклізми можуть відбуватися лише у тому випадку, коли людство наближається до критичної точки. Їх можна сприймати як знак, який спрямовує людям природа. Це говорить про те, що всьому світу слід замислитись й переосмислити своє життя.

При цьому усі катаклізми, які відбуватимуться у світі, призводять до міграції людей. Все довкола зміниться до невпізнання, не лише сім'ї, а й держави.

На жаль, цей удар стихії був не останнім, Якщо вірити словам експертки, то попереду на людей чекає ще багато неприємностей. І найближча з них відбудеться 11 лютого.

Нагадаємо, згідно з даними турецької влади, у Туреччині кількість жертв землетрусу 6 лютого зросла до 12 391 особи (за даними на ранок четверга, 9 лютого), а в Сирії — до 2 950 осіб. Загальна чисельність загиблих в обох країнах — це щонайменше 15 341 мешканець. Рятувальні операції продовжуються досі, але холодна погода зменшує шанси знайти під завалами живих.

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