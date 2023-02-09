В Києві створили мобільні групи для протидії іранським «шахедам»

В підрозділах угруповання сил та засобів оборони Києва створено мобільні вогневі групи для знищення ворожих безпілотників. Про це повідомив заступник командувача Сухопутними військами

ЗСУ Олександр Павлюк.

«Нарощуємо протиповітряну оборону Києва. Для протидії „шахедам“ у підрозділах угруповання сил та засобів оборони столиці створено мобільні вогневі групи», — зазначив він.

Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності — озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання.

Військовий зазначив, що вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. За одну хвилину екіпаж вже готовий до бою.

Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення.

Мобільна вогнева група може знищувати також крилаті ракети та інші повітряні цілі, зазначив генерал.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що росія готується до максимального загострення на фронті. На його думку, наступ може бути з півночі, півдня та сходу. Тому наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні в Україні.

Зараз є інформація, що росіяни почали наступ на Луганщині — на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

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