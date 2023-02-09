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Суспільство та люди

В Україні готують зміни для власників авто: що відомо

17:15 9 лютого 2023
В Україні готують зміни для власників авто: що відомо

В Україні планують оновити норми автострахування. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання ще в середині січня.

За оцінкою адвокатки Тетяни Даниленко в коментарі українському інтернет-ресурсу, у разі затвердження законопроєкту система «автоцивілки» зазнає докорінних змін. Зокрема, збільшаться суми страхових виплат у разі аварій, розшириться список транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, зміняться терміни розгляду заяви про страхову виплату.

Одночасно з ухваленням закону підвищаться тарифи ОСЦПВ, проте суми виплат за полісами стануть суттєво більшими, проте страховики компенсуватимуть збитки швидше — строки розгляду заяви про здійснення страхової виплати буде зменшено з 90 до 60 днів з дня подання такої заяви. Скасують і максимальні розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення документів про ДТП, шляхом складення Європротоколу.

Більші виплати очікують і на потерпілих: суми з часом приведуть до розмірів, встановлених в країнах ЄС. Адже наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого (незалежно від кількості потерпілих), а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, — 160 тис. грн на одного потерпілого, проте не більше 800 тис. грн на одну страхову подію.

Тому законопроєкт передбачає поступове збільшення цих сум до 1 млн гривень на одного потерпілого і до 2 млн гривень за шкоду, завдану майну потерпілих на один страховий випадок (незалежно від кількості постраждалих).

Нагадуємо також, що з 19 січня 2023 року в Україні було запроваджено нові правила зі складання теоретичного іспиту для отримання прав водія у Сервісних центрах МВС, при цьому зміни торкнулися як низки питань, так і порядку приймання іспиту.

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