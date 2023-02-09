«Шлях додому»: Зеленський про вступ України до ЄС

Україна, яка здобуває перемогу над росією, стане членом Європейського Союзу.

Про це сказав у своєму виступі у Європейському парламенті президент України Володимир Зеленський.

Очільник Української держави вірить, що ЄС готує позитивну оцінку внутрішнім реформам України, яка модернізує свої інституції, одночасно захищаючись у тотальній війні проти рф.

«Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, членом Євросоюзу, що перемагає», — сказав президент.

Зеленський також зазначив, що для України шлях до Європи — це «шлях додому».

«Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу і мусимо захиститися… Чи буде це можливим, якщо не здолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов'язкова перемога», — сказав він.

Президент подякував депутатам Європарламенту за те, що вони своїми рішеннями захищають європейський спосіб життя.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув у Брюссель, аби виступити у Європарламенті та відвідати саміт ЄС.

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