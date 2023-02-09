«Шлях додому»: Зеленський про вступ України до ЄС
Україна, яка здобуває перемогу над росією, стане членом Європейського Союзу.
Про це сказав у своєму виступі у Європейському парламенті президент України Володимир Зеленський.
Очільник Української держави вірить, що ЄС готує позитивну оцінку внутрішнім реформам України, яка модернізує свої інституції, одночасно захищаючись у тотальній війні проти рф.
«Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, членом Євросоюзу, що перемагає», — сказав президент.
Зеленський також зазначив, що для України шлях до Європи — це «шлях додому».
«Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу і мусимо захиститися… Чи буде це можливим, якщо не здолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов'язкова перемога», — сказав він.
Президент подякував депутатам Європарламенту за те, що вони своїми рішеннями захищають європейський спосіб життя.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув у Брюссель, аби виступити у Європарламенті та відвідати саміт ЄС.106
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