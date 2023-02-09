Молода мама Світоліна вражена візитом до Ірпеня та Бучі і назвала терміни повернення у великий теніс (фото)

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, яка народила в жовтні минулого року доньку, побувала з благодійною місією в рідній країні і заявила, що має намір повернутися на корт уже у квітні.

«Повертатимуся в тур у квітні — це моє завдання, яке намагаюся брати на себе, — сказала переможниця 16 турнірів WTA Еліна Світоліна. — Подивимося, в якому фізичному та ментальному стані буду. Квітень стоїть у моєму плані. Дивитимемося з чоловіком, як дочка почуватиметься, подорожуватиме з нами, як вона буде у тенісному турі».

У рамках візиту в Україну 28-річна тенісистка, яка є послом платформи UNITED24, та оскароносний французький кінорежисер Мішель Азанавічус відвідали Київщину зокрема місце масового поховання на території Бучанської церкви Святого Андрія Первозванного, де було поховано 116 убитих росіянами мирних мешканців) і взяли під свій патронат відновлення двох будинків у зруйнованому рашистами Ірпені. На своїй сторінці в Instagram призерка Олімпійських ігор Світоліна розмістила моторошні знімки з постраждалого міста.

«Для мене це була дуже важка подорож. Я не можу уявити, як люди пережили це», — зізналася спортсменка.

Нагадаємо, що колишня 3-я ракетка світу Еліна Світоліна не виходила на корт з березня минулого року і в нинішньому рейтингу WTA займає 379-у позицію. Але найголовніше, що молода мама (разом з Гаелем Монфісом та дитиною Еліна мешкає в Монако) постійно закликає світову спільноту надавати допомогу Україні та збирає кошти сама. А ще Світоліна обурена заявою Міжнародного олімпійського комітету, який готовий допустити спортсменів з росії та білорусі до Ігор-2024 у Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вперше показала новонароджену дочку.

Фото Instagram

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