«Тотал денім та міні під довге пальто»: що слід носити цієї весни, аби виглядати стильно

Нескінченні добірки з трендовими речима не сформують у вас уявлення про те, як їх носити та пристосувати під власний гардероб. Варто дивитися ще й на стилістичні прийоми, які застосовують у своїх образах блогери або стилісти модних брендів. Тут є більше простору для творчості та експериментів, а ще — зовсім не обов"язково купувати речі з нових колекцій, ділиться український стиліст Матвій Калугін, який раніше розповів про трендові кольори 2023 року.

«Тотал денім — мегапопулярний прийом на весну… Найпростіший шлях: беремо джинси та джинсівку і вже умовно отримуємо тотал денім. Хоча, я б ще додав джинсову сорочку або кепку.

Тотал шкіра — це теж стильно та модно. Але наразі найтрендовішим буде поєднання різних фактур шкіри в одному образі: гладкої матової, вінтажної текстурованої, вінілової, кроко тощо.

Низькі кросівки під пальто оверсайз — ідеальне поєднання для весни. Разом вони утворюють розслаблений та невимушений ансамбль.

Багатошаровий верхній одяг — теж тренд весни. Важливо, аби верхній шар був більш щільним та дуже вільним. Це може бути пальто оверсайз на джинсівку, бомбер на піджак чи пухкий жилет на тренч".

Светр, жилет та шарф — подібні стилізації нині популярні серед європейських блогерів.

«Не надто практично, але доволі нетривіально — раз для експерименту можна й спробувати! Жилет під довгу спідницю. Цей прийом, по-перше, комбінує в собі різні стилі, а по-друге, подовжує силует та вносить елемент багатошаровості.

Довжина міні під довге пальто. Тут усе просто: можна вдягти міні-сукню або спідницю під тренч або пальто.

Якщо раніше карго асоціювалися суто з масивними кросівками чи черевиками, то зараз провідні трендсетери зухвало поєднують їх з більш витонченим взуттям.

Погляньте уважно на те, що ви вже маєте в гардеробі. І зрозумієте, що можете адаптувати під себе принаймні 1−2 цих прийоми! А найкрутіше — приходити з часом до своїх «фірмових», особливих поєднань", — розповів стиліст.

Раніше Матвій Калугін пояснив, що період знижок — це чудова можливість доповнити свій гардероб необхідними речами із суттєвою економією.

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