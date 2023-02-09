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Суспільство та люди

У Києві демонтували пам’ятник радянському генералу Ватутіну

15:52 9 лютого 2023
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У четвер, 9 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну, який звільняв Київ у 1943 році. На день раніше у столиці прибрали пам'ятник льотчику Валерію Чкалову.

Як повідомили у КМДА, пам'ятник перенесуть до Музею авіації.

Раніше знесення монумента, що стоїть на могилі генерала у Маріїнському парку, погодив Мінкульт. Пам'ятник Ватутіну було встановлено тут у 1948 році.

«Демонтаж пам'ятника провів Департамент міського благоустрою КМДА. У роботах було задіяно 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, восени на одній зі станцій київського метрополітену закрили боксами бюсти російських письменників та науковців.

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