У четвер, 9 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну, який звільняв Київ у 1943 році. На день раніше у столиці прибрали пам'ятник льотчику Валерію Чкалову.

Як повідомили у КМДА, пам'ятник перенесуть до Музею авіації.

Раніше знесення монумента, що стоїть на могилі генерала у Маріїнському парку, погодив Мінкульт. Пам'ятник Ватутіну було встановлено тут у 1948 році.

«Демонтаж пам'ятника провів Департамент міського благоустрою КМДА. У роботах було задіяно 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, восени на одній зі станцій київського метрополітену закрили боксами бюсти російських письменників та науковців.

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