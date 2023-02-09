При підвозі пального або боєприпасів на передову водії можуть претендувати на виплати ста тисяч гривень, але є важливий нюанс

Міністерство оборони України отримує багато запитань з проханням прояснити зміни щодо нового порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це написала в соцмережі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Йдеться про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень, що виплачується військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах у складі угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають у межах районів ведення бойових дій.

Також вона навела приклади питань, які ставляються і відповіді на них.

Приміром, українців цікавить, чи на частину (пропорційно дням) додаткової винагороди у 100 тисяч грн претендують особи, які не виконують завдання безпосередньо з вогневого ураження (водії, які підвозять пальне, боєприпаси, харчі, воду інженери, зв'язківці, водії «медичок»)?

Виявляється, новим порядком встановлено, що виконання завдань з вогневого ураження на лінії бойового зіткнення не є обов’язковою умовою для виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень.

Відповідно до нового порядку військовослужбовцям, які задіяні до виконання завдань на «нулі» (підвоз дизельного пального до танків, доставка продуктів харчування та води, евакуацяї особового складу та майна, облаштування вогневих позицій, забезпечення зв’язком) виплата додаткової винагороди здійснюється в розмірі 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання цих завдань.

У разі виконання аналогічних завдань (згідно з бойовими наказами (розпорядженнями)) щодо забезпечення військових частин, які виконують завдання за призначенням не на «нулі», але в районах бойових дій, виплата такої винагороди здійснюється вже у розмірі 30 тисяч гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

При цьому у іншому дописі Маляр спеціально роз'яснила один важливий момент.

«Виплата додаткової винагороди у разі виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно здійснюватиметься — в розмірі 100 тисяч гривень, а у разі виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), пов’язаними із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій здійснюється — у розмірі 30 тисяч гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань)», — роз'яснює чиновниця.

Тобто, як можна зрозуміти з пояснення, сума виплат буде залежати від того, як оформлено наказ: чи це участь у забезпеченні діючих угруповань військ Сил оборони «на нулі», чи «в зоні бойових дій».

Також часто українці запитують, чи отримає грошову допомогу сім’я заправника, зв'язківця, тиловика, який загинув не на «першій лінії».

У відповіді заступниця міністра підкреслила, що виплата одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули під час дії воєнного стану, здійснюється у разі загибелі під час виконання службових обов’язків та не залежить від місця загибелі: чи це сталося поблизу лінії бойового зіткнення, в районах ведення бойових дій, чи поза районами ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше в уряді наголосили, що українські військовослужбовці-учасники бойових дій матимуть право не лише на пільгову пенсію, але й також на пенсію за вислугу років.

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