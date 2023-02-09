На 64-му році життя після двох років боротьби з онкологією помер знаменитий ексфутболіст «Атлетико» та «Барселони», віцечемпіон Європи у складі збірної Іспанії Маркос Алонсо Пенья, повідомляє Marca.

Його син Маркос Алонсо Мендоса (нинішній гравець «Барселони») був зіркою «Челсі», вигравши з лондонцями шість трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів, а батько Маркос Алонсо Імас (Маркітос) був 5-разовим переможцем Кубка європейських чемпіонів у футболці «Реала». Унікальна родина — дід, син та онук грали за збірну Іспанії!

Три покоління Алонсо

Нападник Маркос Алонсо-середній виграв п'ять трофеїв у складі «Барселони» (він виблискував в атаці каталонців разом з легендарним Дієго Марадоною), а зі збірною Іспанії (22 матчі, 1 гол) завоював «срібло» Євро-1984.

У складі "Барселони" Маркос Алонсо Пенья (крайній ліворуч) грав з легендарним Дієго Марадоною (третій праворуч)

Після завершення кар'єри він працював тренерами «Райо Вальєкано», «Севільї», «Сарагоси» та «Атлетико».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич.

Фото Marca, PA

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram