Знаменитий футболіст — батько ексзірки «Челсі» — помер у 63 роки
На 64-му році життя після двох років боротьби з онкологією помер знаменитий ексфутболіст «Атлетико» та «Барселони», віцечемпіон Європи у складі збірної Іспанії Маркос Алонсо Пенья, повідомляє Marca.
Його син Маркос Алонсо Мендоса (нинішній гравець «Барселони») був зіркою «Челсі», вигравши з лондонцями шість трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів, а батько Маркос Алонсо Імас (Маркітос) був 5-разовим переможцем Кубка європейських чемпіонів у футболці «Реала». Унікальна родина — дід, син та онук грали за збірну Іспанії!
Нападник Маркос Алонсо-середній виграв п'ять трофеїв у складі «Барселони» (він виблискував в атаці каталонців разом з легендарним Дієго Марадоною), а зі збірною Іспанії (22 матчі, 1 гол) завоював «срібло» Євро-1984.
Після завершення кар'єри він працював тренерами «Райо Вальєкано», «Севільї», «Сарагоси» та «Атлетико».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич.
Фото Marca, PA324
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